Weather Market Les blés américains souffrent du manque de pluies

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les semis hexagonaux profitent de conditions optimales. La météo américaine et russe suscite en revanche de plus en plus d’inquiétudes.

Les cultures françaises profitent de conditions optimales. (©Pixabay)Les observations et cartes météo restent encourageantes en France. Les pluies aident en effet à la bonne avancée des semis d’automne et à la levée des cultures, tandis que les températures ressortent particulièrement douces pour la saison. Les conditions sont également favorables au Royaume-Uni, mais les excès hydriques en Allemagne sont désormais observés avec attention.D’importants cumuls de précipitations continuent également de s’abattre dans le sud de la Russie et dans le district fédéral Central, ce qui risque de causer des retards de semis à court terme. Les conditions climatiques se sont en revanche sensiblement améliorées en Ukraine avec un retour du sec pour accompagner les premiers chantiers d’automne.Un manque de pluies inquiétant aux USAux US, les récoltes de maïs et de soja ont également pu profiter de l’absence de précipitations, mais le retour des pluies à l’est de la Corn Bel risque à nouveau de ralen... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

