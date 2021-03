Weather Market Les céréales françaises profitent d’excellentes conditions

Une bonne alternance de pluies et d'ensoleillement profite aux cultures françaises. (©PixaBay)Les conditions météos restent très favorables aux cultures dans l’ensemble de l’hémisphère Nord. En Europe, et notamment en France, les conditions hydriques sont idéales avec des averses qui se sont intensifiées depuis le début du mois de mars. La Pologne qui souffrait encore récemment d’un manque d’eau a également pu profiter de bonnes précipitations ces derniers jours. Le cumul de pluies est en revanche excessifs en Grande-Bretagne et pourrait rapidement découler sur des pertes de potentiels.De Bonnes pluies en mer NoireEn Mer noire, l’arrivée de précipitations a également fait du bien à l’ensemble des cultures d’hiver, et les semis de printemps peuvent débuter dans de bonnes conditions. Les grandes plaines américaines profitent elles-aussi de passages pluvieux réguliers qui ont nettement amélioré les conditions de culture des blés d’hiver. Les zones de production de blé de printemps présent...