Weather Market Les conditions climatiques rassurent en France et aux US

La météo montre des signes notables d’amélioration en Europe de l’Ouest et aux US.

L'Hexagone renoue avec un climat plus humide depuis la mi-août. (©PixaBay)Les améliorations climatiques tendent à se confirmer en France avec de nouveaux apports hydriques notables enregistrés ces derniers jours sur une large partie du territoire. Les cartes météo anticipent en outre certes une nouvelle montée des températures, mais accompagnée cette fois de passages pluvieux qui devraient profiter directement aux cultures de maïs et aux semis de colza. En Allemagne également, une amélioration des conditions hydriques est constatée.Les pluies font du bien aux cultures USLes pluies ont également touché une large partie des États-Unis ces deux dernières semaines et ont ainsi compensé en partie les nets déficits hydriques des cultures de maïs et de soja, notamment à l’Ouest de la Corn Belt. Les températures, bien qu’encore élevées, se sont en outre radoucies. Les cartes météo se montrent là-aussi plutôt rassurantes avec une prochaine quinzaine annoncée pluvieuse et des températures certes...