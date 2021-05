Weather Market Les conditions climatiques s'améliorent en Europe de l'Ouest

Marius Garrigue Terre-net Média

Les pluies se maintiennent et s’élargissent à l’ensemble de la France et de l’Europe de l’Ouest. La situation est désormais bien plus rassurante. Au Brésil en revanche, les risques climatiques s’intensifient.

Les pluies bénéfiques aux cultures s'étendent au Nord de la France. (©PixaBay)Les conditions climatiques s'améliorent désormais rapidement en Europe de l'Ouest. Les pluies se sont en effet intensifiées ces derniers jours et se sont notamment étendues au Nord de la France. Les conditions hydriques sont maintenant proches de la normale en Allemagne ainsi qu'au Royaume-Uni, et devraient continuer à s'améliorer en France sur la fin de de la semaine. La baisse des températures est certes à surveiller, mais l'évolution de la météo européenne est globalement rassurante.Bonnes conditions dans la Corn Belt et le MidwestLe thermostat se rafraîchit également dans la Corn Belt, sans toutefois que cela ne suscite d'inquiétudes pour le moment. Hormis dans l'Iowa, la teneur en eau des sols est bonne et les apports pluvieux des prochains jours devrait garantir de bons débuts de cycle des maïs et sojas fraîchement plantés. Dans le Midwest également, les blés d'hiver ont pu profiter de précipitations ce...

