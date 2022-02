Weather Market Les conditions climatiques s’améliorent outre-Atlantique

Les US profitent désormais de meilleures conditions hydriques, tandis que l’Europe de l’Ouest engage la sortie d’hiver dans de bonnes conditions.

Les températures remontent en Europe de l'Ouest. (©Pixabay)Les conditions ressortent encore encourageantes en Europe de l’Ouest. Les températures se sont en effet durablement radoucies et devraient désormais accompagner la sortie d’hiver. Malgré les récents apports, la situation hydrique suscite toutefois de premières préoccupations, notamment en France et au Royaume-Uni. Des passages pluvieux seront en effet rapidement nécessaires pour maintenir optimiser les potentiels à l’arrivée du printemps.Les conditions hydriques s'améliorent aux USAux US, une tempête hivernale est venue s’abattre la semaine passée sur l’ensemble du Midwest. De fortes précipitations neigeuses ont ainsi permis d'améliorer durablement les conditions hydriques des cultures. La mer Noire connaît quant à elle peu de changements. Les couvertures neigeuses tiennent bon et laissent les cultures à l’abri du froid habituel à cette période de l’année. La situation en Amérique du Sud tend également à s’améliorer. Des pluies...