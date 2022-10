Weather Market Les conditions de semis inquiètent en mer Noire et aux US

Les conditions de semis en France restent excellentes, tandis que dans le reste du monde excès hydrique et sécheresse préoccupent.

Le manque de précipitations entrave le bon déroulement des semis américains. (©Pixabay)Les conditions climatiques se montrent de plus en plus encourageantes en Europe de l’Ouest. Les pluies assurent en effet une bonne condition hydrique des sols pour les semis d’automne. Un excès d’eau commence toutefois à être rapporté au Royaume-Uni et en Allemagne. La chute des températures annoncée pour la mi-octobre a quant à elle disparu des cartes météo et la prochaine quinzaine est désormais anticipée comme relativement douce pour la saison.Un climat encore très sec dans le Midwest américainEn mer Noire, les cumuls de pluies sont également surveillés. Les précipitations des dernières semaines se révèlent en effet bien trop denses et un retour du sec sera indispensable à une bonne avancée des semis de blé d’hiver en Ukraine et à l’Ouest de la Russie. Le Midwest américain souffre à l’inverse d’un manque de pluie notable, notamment dans le Kansas et l’Oklahoma et les cartes météo ressortent encore...