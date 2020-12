Weather Market Les conditions s’améliorent dans l’hémisphère Nord

La Russie et les US ont profité d’une belle amélioration des conditions climatiques, tandis que la situation en Amérique du Sud reste critique.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Un manteau neigeux protège les cultures russes. (©Pixabay) Le climat reste très hétérogène en France en ce début d’hiver. Si les températures restent supérieures aux normales de saison, des averses sont venues toucher les cultures de la moitié Nord du pays en début de semaine. Les conditions hydriques restent satisfaisantes sur l’ensemble du territoire en ce début d’hiver. Le thermostat devra toutefois rester sous surveillance en l’absence de manteau neigeux pour le momentLa Russie retrouve un manteau neigeux rassurantEn Russie en revanche, des précipitations neigeuses ont à nouveau recouvert une bonne partie des blés d’hiver ces derniers jours. Les conditions hydriques se sont en outre améliorées bien qu’un déficit notable soit encore présent. Les producteurs locaux attendent désormais la sortie d’hiver avec inquiétudes.Aux US également de bonnes averses ont permis une entrée dans l’hiver plus favorable et les prévisions météos restent encourageantes avec de nouvelles précipitations e...