Weather Market Les conditions se dégradent dans le Midwest américain

Les pluies des derniers jours rassurent en France mais la baisse des températures en septembre est un sujet de préoccupation. Aux États-Unis, un déficit inquiétant se creuse.

De bonnes pluies touchent les cultures françaises. (©Pixabay)La France et l’Allemagne ont pu profiter d’apports pluvieux conséquents ces derniers jours. Ces précipitations ont permis une petite amélioration des conditions de culture des maïs en place et d’améliorer les levées des colzas fraîchement semés. Des pluies supplémentaires seront cependant nécessaires pour assurer les débuts de cycle et la baisse des températures annoncées en septembre sera également à surveiller.En mer Noire, l’arrivée des précipitations sur les zones de production de blé de printemps apportent aussi quelques inquiétudes. Les travaux de récolte sont en effet en cours. En Ukraine en revanche, les maïs profitent de ces pluies généreuses après un début d’été particulièrement sec et chaud. Les cartes météo à quinze jours montrent en revanche une nouvelle montée des températures tandis que les pluies devraient de nouveau être très mesurées.Le manque d'eau dégrade les cultures USAux États-Unis, le sec est également...