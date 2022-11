Weather Market Les cultures d’hiver profitent du retour des pluies sur l’Hexagone

• Marius Garrigue Terre-net Média

La France profite d’un retour des pluies et de températures davantage de saison. Les US et l’Argentine manquent toutefois de précipitations, tandis que les averses reprennent en Russie.

Des passages pluvieux plus réguliers devraient profiter aux cultures françaises. (©Pixabay)Les conditions météo en France demeurent plutôt bonnes pour les cultures malgré quelques sources de préoccupations. Un léger déficit hydrique s’est en effet de nouveau creusé dans une partie de la France depuis le début du mois, mais les cartes météo se montrent plutôt rassurantes avec un retour généreux des pluies annoncé sur la prochaine quinzaine.Les températures viennent par ailleurs converger progressivement avec leur normale de saison mais le rapide développement des cultures exposent ces dernières aux risques de gel. À noter également, l’excès hydrique s’est résorbé en Allemagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni depuis une quinzaine de jours. La Russie a également profité d’une accalmie des pluies la semaine passée, mais les cartes météo annoncent un retour de pluies préoccupantes sur une large partie des cultures de blé d’hiver.Les blé US ont, quant à eux, reçu des pluies bénéfiqu... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO Des passages pluvieux plus réguliers devraient profiter aux cultures françaises. (©Pixabay)Les conditions météo en France demeurent plutôt bonnes pour les cultures malgré quelques sources de préoccupations. Un léger déficit hydrique s’est en effet de nouveau creusé dans une partie de la France depuis le début du mois, mais les cartes météo se montrent plutôt rassurantes avec un retour généreux des pluies annoncé sur la prochaine quinzaine.Les températures viennent par ailleurs converger progressivement avec leur normale de saison mais le rapide développement des cultures exposent ces dernières aux risques de gel. À noter également, l’excès hydrique s’est résorbé en Allemagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni depuis une quinzaine de jours. La Russie a également profité d’une accalmie des pluies la semaine passée, mais les cartes météo annoncent un retour de pluies préoccupantes sur une large partie des cultures de blé d’hiver.Les blé US ont, quant à eux, reçu des pluies bénéfiqu...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également