Weather Market Les cultures européennes profitent de belles améliorations climatiques

Marius Garrigue Terre-net Média

Les cultures européennes profitent d’une nette amélioration des conditions climatiques. Aux US et en Russie la situation est plus mitigée. L’est de l’Australie est également sous surveillance.

Les pluies améliorent les conditions de culture avant le retour du beau temps. (©Pixabay)De bonnes pluies ont continué de s’abattre ces derniers jours sur l’ensemble des cultures d’Europe de l’Ouest. Ces apports qui ont rythmé l’ensemble du mois de mai ont permis aux céréales d’hiver et de printemps de combler en grande partie leur manque d’eau accumulé en début de printemps. Les fraîches températures accroissent toutefois les retards de développement et le retour d’un climat plus ensoleillé sera primordial pour assurer des fins de cycles optimales. Les cartes météos se révèlent plutôt encourageante avec un temps plus estival anticipé début juin.Des pluies encore insuffisantes aux USEn Amérique du Nord, la tendance reste également à l’amélioration. Des précipitations notables sont notamment venues toucher les cultures de printemps du Nord des États-Unis et du Canada. Le déficit hydrique reste présent, mais les prévisions météos prévoient des apports supplémentaires ces prochains jours.... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

