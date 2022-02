Weather Market Les cultures européennes profitent encore d’un climat favorable

Les conditions météos restent très encourageantes en Europe ainsi qu’en mer Noire. Les blés d’hiver US souffrent toutefois encore du froid.

L'alternance de pluies et de beau temps profitent aux cultures françaises. (©Pixabay)La sortie d’hiver reste très encourageante en France avec des précipitations qui sont venues soulager une bonne partie des parcelles ces derniers jours. Un déficit reste certes présent, mais de nouveaux apports sont attendues à court terme. Les températures sont quant à elles toujours aussi douces et les cartes météo n’anticipent aucun rafraîchissement à court terme. Les risques de gel tardif seront toutefois à surveiller.Une météo encourageante en mer NoireEn Allemagne et au Royaume-Uni les conditions sont également très favorables. À noter toutefois, l’Espagne enregistré un important déficit hydrique depuis la fin janvier. Le bassin mer Noire a également enregistré une montée de thermostat notable ces derniers jours, tant en Ukraine qu’en Russie. Les couvertures neigeuses ont par conséquent entièrement fondu et les cartes météo laissent anticiper des températures supérieures aux moyennes historiques ...