Weather Market Les cultures françaises en souffrance face au climat sec et aride

Le nouveau coup de chaud en France dans un contexte de stress hydrique extrême menace les cultures de printemps.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les cultures françaises subissent un nouvel épisode caniculaire. (©PixaBay)La France subit à nouveau des conditions extrêmes en ce début de mois d’août. Une quinzaine de jours seulement après l’épisode caniculaire de la mi-juillet, le thermostat monte à nouveau rapidement au-dessus des 30 °C, notamment dans le Sud-Ouest ou des températures flirtant avec les 40 °C sont annoncées ! Les cultures de maïs et de tournesol souffrent tout particulièrement de ce climat, et ce d’autant plus que le déficit hydrique reste marqué dans le pays, ainsi qu’en Allemagne.Des conditions préoccupantes aux USLes cartes météos n’annoncent de surcroît que de très faibles apports pluvieux sur la prochaine quinzaine et laissent ainsi présager des dégradations supplémentaires des cultures dans un contexte de restriction des utilisations d’eau. Aux US, des pluies ont certes été enregistrées la semaine passée, mais la nouvelle vague de chaleur qui frappe la Corn Belt risque d’accentuer le stress des cultures. De n...