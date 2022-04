Weather Market Les cultures françaises ont souffert du froid

La chute des températures a causé des dégâts en France tandis que l’Allemagne s’apprête à subir à son tour une vague de froid.

Le coup de froid a causé des dégâts dans les parcelles françaises. (©PixaBay)Les conditions climatiques restent sous haute surveillance en Europe de l’Ouest. La France profite certes de l’arrivée de précipitations généreuses après une sortie d’hiver marquée par le sec, mais le coup de froid et les précipitations neigeuses qui sont venues s’abattre sur les cultures en fin de semaine dernière auraient causé des dégâts notables dans les parcelles de colza et des céréales d’hiver les plus précoces. Les cartes météo annoncent désormais l’arrivée d’une nouvelle vague de froid en Allemagne en fin de semaine.Conditions idéales en mer NoireLa météo ressort en revanche toujours aussi favorable aux cultures en Russie. L’ensemble des zones de production ont reçu des précipitations favorables ces derniers jours et les températures sont légèrement supérieures aux moyennes de saison. Des pluies ont également touché l’Ukraine, réduisant ainsi le léger déficit hydrique qui s’était creusé depuis la mi-m...