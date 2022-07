Weather Market Les cultures françaises souffrent d'un été sec et excessivement chaud

Le climat en Europe de l’Ouest dégrade les potentiels des cultures de printemps tandis qu’une amélioration climatique est constatée en Amérique du Nord.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les cultures françaises risquent de subir un climat sec et chaud au mois d'août. (©Pixabay)Le climat européen reste sous haute surveillance en cette fin de mois de juillet. Les températures plus fraîches et les quelques apports pluvieux enregistrées ces derniers jours dans une partie de l’hexagone et de l’Allemagne ont certes profité aux cultures de printemps, mais les prévisions météo n’anticipent désormais que très peu de précipitations à sept jours. Une nouvelle montée du thermostat vers les 30°C est également à prévoir sur la prochaine quinzaine, ce qui risquerait d’aggraver encore un peu plus le déficit hydrique des cultures.Des prévisions peu rassurantes aux USAux US en revanche, la tendance est à l’amélioration. Des pluies bénéfiques et un thermostat plus doux sont en effet enregistrées dans une bonne partie de la Corn Belt. Les cartes météos annoncent toutefois une nouvelle vague de chaleur début août, avec notamment des poussées à 40 °C dans le Midwest ! Les conditions météo a...