Weather Market Les cultures françaises sous la pluie

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les pluies en France et dans le nord de l’Europe sont bien trop intenses depuis maintenant plusieurs mois. La mer Noire est quant à elle toujours aussi sèche mais la douceur des températures écarte pour le moment les risques.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La France subit un excès hydrique depuis plusieurs mois. (©Pixabay)Peu d’évolution sont à noter du côté du climat français cette semaine avec des pluies toujours aussi présentes sur l’ensemble du territoire. Les prévisions n’ont en outre rien de rassurantes et laissent présager des précipitations régulières jusqu’à la fin du mois. Dans ces conditions, l’avancée des semis d’hiver et le développement des cultures en place présentent un risque considérable. Lire aussi les témoignages d'agriculteurs : Assolement, état des cultures, désherbage... : quelles conséquences ?Peu de risques en mer NoireL’Allemagne et la Grande-Bretagne souffrent également d’un climat similaire, tandis qu’en mer Noire, c’est toujours le sec qui prédomine. Des pluies éparses ont certes touché l’Ukraine ces derniers jours, mais elles ont été bien trop mesurées pour résorber le déficit hydrique des derniers mois. Dans cette région ainsi que dans le sud de la Russie, les températures restent toutefois encore très douc...