Weather Market Les cultures nord-américaines souffrent d'un climat extrêmement chaud

Les averses européennes et le coup de chaleur subi par les cultures nord-américaines et de mer Noire suscitent de nombreuses inquiétudes.

Les cultures nord-américaines souffrent de températures très élevées. (©Pixabay)Les conditions climatiques demeurent très inquiétantes en Europe. Les pluies ont en effet continué de retarder les chantiers de récolte et dégrader les qualités dans la moitié est de la France et l’ensemble de l’Allemagne ces derniers jours. Des inondations dans les parcelles sont notamment rapportées. Le retour d’un climat plus estival risque en outre d’être de courte durée avec de nouvelles pluies anticipées en seconde moitié de semaine sur la moitié Nord de l’Hexagone et en Allemagne.Fortes chaleurs en Amérique du NordLe nord des États-Unis et les Grandes Plaines canadiennes sont également sources de nombreuses inquiétudes en raison d’une forte montée des températures enregistrées ces derniers jours. Le thermostat a notamment dépassé les 40 °C dans le nord-ouest de la Corn Belt et dans les zones de production de blé de printemps. Les prochains jours s’annoncent encore extrêmement chauds et l’absence de p...