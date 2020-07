Weather Market Les cultures russes et US souffrent de la chaleur

Les moissons se déroulent dans de bonnes conditions en France. Aux US et en mer Noire en revanche, la montée des températures inquiète.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les températures montent rapidement en Russie et aux US (©Pixabay)Les conditions climatiques restent plutôt bonnes en France et dans le reste de l’Europe de l’Ouest avec un climat sec et doux qui permet une bonne avancée des travaux de moisson. Les cultures plus tardives telles que le maïs et le tournesol profitent en outre de réserves hydriques satisfaisantes. Les pluies prévues à quinze jours seront toutefois importantes et devront être soutenues par de nouvelles précipitations pour assurer les fins de cycles, et ce d'autant plus que de premières chaleurs sont anticipées la semaine prochaine.Coup de chaud en mer Noire et aux USLe climat en mer Noire est en revanche sous étroite surveillance avec des températures toujours aussi élevées qui mettent à risque les blés encore en développement. Des pluies prévues dans 7 à 15 jours risquent par ailleurs de retarder les chantiers de moisson et pourraient dégrader davantage les cultures, tandis que les blés de printemps devraient encore souff...