Weather Market Les douces températures se maintiennent en France

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les températures élevées en France et en mer Noire écartent encore le risque de gel tardif malgré l’absence de précipitations neigeuses cet hiver.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les températures restent élevées pour la saison en France (©PixaBay)Les conditions de culture restent globalement bonnes en France avec des températures toujours aussi douces et des réserves hydriques confortables. Plus rares que durant l’automne, des pluies continuent en outre de rythmer le milieu de l’hiver. En Allemagne, l’apport hydrique a certes été un peu plus faible ces dernières semaines, mais de nouvelles précipitations devraient nourrir les sols ces prochains jours.Peu de risques pour le momentLe thermostat en Europe de l’Ouest reste cependant sous étroite surveillance, les cultures étant toujours autant exposées à une potentielle chute des températures. En mer Noire également, l’hiver doux écarte pour le moment le risque de gel tardif, mais le manque de couverture neigeuse laisse l’ensemble des cultures d’hiver sensible aux températures négatives.L’Ukraine est par ailleurs encore soumise à un déficit hydrique marqué malgré quelques précipitations enregistrées ces derniers jo...