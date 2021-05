Weather Market Les pluies améliorent les potentiels aux US et en Europe

Les pluies et le retour du beau temps anticipé la semaine prochaine relancent les potentiels dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. La mer Noire profite également de bonnes conditions, mais le déficit hydrique dans la Volga commence à inquiéter.

Les pluies rassurent de part et d'autre de l'Atlantique. (©PixaBay)Les conditions climatiques continuent de s’améliorer en Europe de l’Ouest après un début de printemps particulièrement sec. En France notamment, le déficit hydrique est quasiment résorbé, tandis qu’en Allemagne et au Royaume-Uni, les cultures profitent désormais d’excellentes conditions. Le climat grisâtre et humide vient certes réduire l’exposition lumineuse des plantes et accentuer le risque maladie, mais le retour d’un temps plus ensoleillé à la fin du mois devrait pleinement relancer les potentiels.De bonnes pluies en Amérique du NordEn Amérique du Nord, les cartes météos sont également encourageantes. De belles pluies devraient en effet balayer le Nord des États-Unis et le Sud du Canada ces prochains jours et améliorer ainsi notablement les conditions des cultures de printemps. Le Midwest américain et la Corn Belt présentent également des conditions hydriques optimales actuellement.Le bassin mer Noire ne présente p...