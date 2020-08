Weather Market Les pluies arrivent tardivement en France

De bons apports hydriques arrivent enfin sur le territoire français, tandis que le déficit hydrique continue de se creuser en Argentine.

Après des semaines de sécheresse, la France accueille enfin des pluies. (©Pixabay)Le climat français tend à s’améliorer quelque peu avec l’arrivée de précipitations progressive sur l’ensemble du territoire. Ces pluies devraient en outre persister durant la prochaine quinzaine et venir également balayer les cultures allemandes. Ces apports devraient permettre d’améliorer les potentiels des maïs et la levée des colzas, mais risquent d’être trop tardifs pour les semis de colza qui n’ont pas pu être réalisés auparavant.Dégâts dans l'IowaOutre-Atlantique, les observations de terrain ont bien confirmé les dégâts causés par la tempête qui a touché l’Iowa récemment. Les maïs et soja ont ainsi souffert de ces conditions, mais le reste des États-Unis présentent encore d’excellentes conditions. Des pluies conséquentes devraient en outre rapidement venir nourrir les sols du Midwest et permettre des fins de cycle optimales.La situation est en revanche toujours aussi inquiétante du côté de l’Argenti...