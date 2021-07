Weather Market Les pluies continuent d’inquiéter en France et en Allemagne

Les pluies continuent de retarder les récoltes et de dégrader les qualités en Europe de l’Ouest. En Russie et dans une partie de la Corn Belt les conditions se sont en revanche nettement améliorées.

Les pluie continuent de s'abattre sur une large partie de la France. (©PixaBay)Une bonne partie de la France ainsi que l’Allemagne ont à nouveau reçu des cumuls de précipitations très élevées ces derniers jours. Si ces apports sont bénéfiques au bon développement des cultures de maïs, ils apportent en revanche un risque important de dégradation de qualité des blés, orges, ou encore colza. Les chantiers de récolte creusent en outre leur retard et les prévisions à sept jours anticipent de nouvelles précipitations régulières, avant le retour d’un climat plus estival fin juillet.Au Royaume-Uni, les pluies se sont en revanche faites plus rares ces derniers jours. Le Sud de la Russie profite également d’un climat un peu plus sec qui permet une accélération des récoltes. Des averses risquent en revanche de venir gêner les moissons de blé et d’orge en Ukraine ces prochains jours. À l’inverse, les blés de printemps russe souffrent encore d’un déficit hydrique notable dans la Volga et dans l’Our...