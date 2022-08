Weather Market Les pluies et des températures plus douces rassurent

• Marius Garrigue Terre-net Média

L’arrivée de pluies et de températures plus fraiches en France et aux US rassurent.

Les conditions climatiques en France montrent enfin quelques signes d’amélioration. Les températures se sont en effet sensiblement rafraichies ces derniers jours et des pluies conséquentes sont venues balayer une grande partie du territoire. Les prévisions à sept jours annoncent en outre des apports supplémentaires particulièrement bénéfiques au maïs après une première partie d’été marquée par un climat extrêmement sec et chaud. Les prévisions à quinze jours annoncent certes une remontée des températures, mais elle devrait être cette fois accompagnée de précipitations régulières. Les premiers semis de colza vont quant à eux pouvoir débuter dans de meilleures conditions. Les pluies touchent enfin l'Ouest de la Corn Belt Les États-Unis profitent également de pluies généreuses qui devraient désormais s’élargir à l’Ouest de la Corn Belt. Les températures devraient par ailleurs certes rester élevées sur la prochaine quinzaine, mais les maximales sont désormais annoncées en dessous du seuil critique des 36 °C dans les zones les plus chaudes. Un climat sec se développe en revanche en Russie et les cartes météos n’annoncent aucune amélioration à quinze jours. Une perte des potentiels de rendement des blés de printemps est désormais évoquée. L’Argentine a au contraire profité d’apports hydriques notables ces deux dernières semaines, bénéfiques aux cultures de blé. Les cartes météos s’annoncent toutefois plus mitigées avec des pluies concentrées au Nord des zones de production et une nouvelle chute des températures anticipée sur la fin de semaine. L’Australie fait à l’inverse face à des averses bien trop généreuses actuellement. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

