Weather Market Les pluies menacent la qualité des cultures françaises

En France, les pluies apportent un risque sur les qualités des céréales d’hiver, tandis que les blés de printemps nord-américain souffrent d’un climat sec et chaud. Une chute des températures menacent à l'inverse les maïs brésiliens.

L'été débute par un climat orageux en France. (©PixaBay)Après une fin de printemps idéale, les conditions climatiques suscitent de nouveau des inquiétudes en Europe de l’Ouest. La France et le Royaume-Uni subissent actuellement des journées rythmées par de fortes précipitations, parfois accompagnées de grêlons. Si le potentiel de rendements des céréales d’hiver reste élevé, les qualités à venir et les retards de chantiers de récolte animent désormais les discussions de marché. Les prévisions climatiques ne sont par ailleurs pas rassurantes avec un important cumul de précipitations anticipé sur la quasi-totalité de l’Hexagone et l’Allemagne.Risques sur les blés de printempsAux États-Unis également la situation est très observée. Des pluies ont certes balayé une partie du pays, mais la moitié Nord de la Corn Belt et l’ensemble des blés de printemps souffrent encore d’un déficit hydrique marqué et de températures élevées. Les blés, canolas et blé dur canadiens subissent également un clima...