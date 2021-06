Weather Market Les pluies nord-américaines sont encore trop localisées

Le Nord de la Corn Belt et une bonne partie du Canada souffrent encore du manque d’eau, tandis que les conditions restent favorables en Europe et en mer Noire.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les blés de printemps nord-américains subissent un climat sec et chaud. (©PixaBay)Annoncée comme meilleure la semaine dernière, la météo nord-américaine a finalement été mitigée ces derniers jours. Les précipitations prévues n’ont en effet touché qu’une partie des cultures US. Par conséquent, le Nord de la Corn Belt ainsi que les zones de production de blé de printemps continuent de creuser leur déficit hydrique. Les cultures canadiennes souffrent également du manque d’eau.Les pluies pourraient dégrader les qualités en EuropeEn Europe en revanche, les précipitations ont été denses et hétérogènes. Ces apports devraient aider au bon développement des cultures de maïs et aux fins de cycle des blés, orges et colzas. Les cartes météos annoncent toutefois de nouvelles pluies ces prochains jours. L’impact de ces précipitations sur les qualités et sur la progression des premiers chantiers de récolte sera à surveiller avec attention.Les blés d’hiver de la mer Noire profitent également d’excelle...