Weather Market Les pluies rassurent en Europe de l'Ouest

Des pluies viennent soulager les cultures de France et d’Allemagne tandis qu’en Amérique du Nord, les conditions de semis restent difficiles.

Même tardives, les pluies ont tout de même rassuré en France et en Allemagne. (©PixaBay) Les pluies sont finalement de retour en Europe de l’Ouest après un mois de mai particulièrement sec et chaud. Ces apports ont d’ores et déjà permis de combler en quasi-totalité le déficit hydrique en Allemagne, mais en France, le manque d’eau se fait encore ressentir dans de très nombreuses parcelles et les apports paraissent bien trop tardifs pour relancer les potentiels des cultures d'hiver.Les semis américains de soja et de blé de printemps subissent quant à eux de nouvelles précipitations denses qui risquent de ralentir les travaux de semis après un climat plus clément la semaine dernière. Les cartes météos annoncent également des précipitations denses sur le Manitoba, tandis que l’Alberta, qui souffre de déficit hydrique, devrait rester encore au sec. À noter tout de même : les blés d’hiver du Midwest américain ont reçu d’importants cumuls favorables ces derniers jours.Le seconde récolte de ma...