Weather Market Les pluies rassurent en Europe malgré les basses températures

L’Europe profite de précipitations favorables à un bon départ des semis automnaux. Les conditions en Amérique du Sud se dégradent en revanche rapidement.

Les précipitations améliorent les conditions de semis en Europe de l'Ouest. (©PixaBay)Les conditions climatiques continuent de rassurer en Europe de l’Ouest. La France reçoit notamment des précipitations encore généreuses et les cartes météos à sept jours anticipent de nouveaux apports notables sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’en Allemagne et au Royaume-Uni. Les températures ressortent par ailleurs plutôt basses pour la saison, mais demeurent suffisamment douces pour assurer de bonnes conditions de semis automnales et une levée correcte du colza.Un manque de précipitations dans le Midwest américainLa Russie démarre également ses semis de blé d’hiver dans de bonnes conditions, hormis dans la Volga, où un important déficit hydrique s’est creusé sur la seconde quinzaine de septembre. Le Midwest américain n’enregistre en revanche que très peu de précipitations, ce qui risque de ralentir la bonne progression des semis de blé d’hiver. Les récoltes US de maïs et de soja, ainsi que les m...