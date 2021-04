Weather Market Les pluies se font attendre en Europe de l’Ouest

Un climat sec apporte un risque sur les cultures européennes et nord-américaine. Dans la Corn Belt et en mer Noire, les conditions sont en revanche favorables aux cultures.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Le manque de pluies devient critique en Europe de l'Ouest. (©PixaBay)Les craintes prennent de plus en plus d’ampleur en Europe de l’Ouest, notamment en France et au Royaume-Uni, où un déficit hydrique important persiste depuis l’arrivée du printemps. L’Allemagne souffre également d’un manque de précipitations et pourrait voir ses potentiels de production rapidement être ajustés à la baisse. Des pluies devraient certes venir balayer la France cette semaine, mais ces apports risquent d’être encore insuffisants pour pleinement relancer les potentiels.Le bassin mer Noire a en revanche pu profiter ces derniers jours d’une remontée des températures et de bonnes averses. Les blés d’hiver qui ont résisté aux dégâts de gel récents et les semis de printemps se développent ainsi dans des conditions quasi-idéales actuellement. La situation hydrique dans l’Oural et la Sibérie est en revanche sous surveillance.Les blés US sous stress hydriqueLa Corn Belt connaît de son côté un climat plutôt favorabl...