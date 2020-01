Weather Market Les pluies sont de retour en France

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les conditions en France sont plutôt favorables, bien que le retour des pluies soit à surveiller. En Ukraine, la sécheresse prédomine toujours.

La météo anticipe un climat humide durant les sept prochains jours.(@Pixabay)Les pluies sont finalement de retour en Europe de l’Ouest, notamment en France et en Angleterre, ce qui pourrait compromettre le début des travaux de printemps. Les conditions restent cependant plutôt bonnes avec des températures douces et des cultures qui attaquent la deuxième partie de l’hiver avec d’excellentes réserves hydriques. Le thermostat doit tout de même être surveillé au regard du (léger) rafraîchissement constaté ces derniers jours, mais il devrait rapidement remonter dans les prochains jours.Sécheresse critique en mer NoireLe manque de couverture neigeuse, les sols gorgés d’eau et la précocité végétative des cultures exposent tout de même les champs français à de potentielles températures négatives au cours des prochaines semaines.En Ukraine et en Roumanie, la situation est par ailleurs toujours aussi critique. Le pays n’a en effet plus reçu de pluies depuis plus de quinze jours et souffre désorm...