Weather Market Les pluies soulagent les cultures françaises et européennes

• Marius Garrigue • Terre-net Média

La France et le reste de l’Europe profitent enfin de précipitations conséquentes. Les blés américains souffrent en revanche encore du manque d’eau, tandis que les prévisions sur la mer Noire sont incertaines.

Des pluies viennent soulager les cultures françaises après de longues semaines de sec. (©Pixabay)La France profite enfin de nouvelles positives côté météo. Les pluies qui devaient se limiter à la moitié sud du pays ont finalement gagné du terrain et devraient perdurer encore plusieurs jours. L’ensemble du nord et de l’est de l’Europe vont également recevoir des précipitations notables au cours de la prochaine quinzaine. D’autres épisodes pluvieux seront toutefois nécessaires pour accompagner les fins de cycle.Situation plus mitigée en mer NoireLes cartes météo sont par ailleurs moins franches et unanimes en ce qui concerne la mer Noire. Le sud de la Russie pourrait recevoir des pluies bénéfiques ces prochains jours, mais, pour le moment, les modèles météo peinent à se mettre d’accord. L’Ukraine a toutefois reçu des averses notables ces derniers jours.Aux États-Unis, l’apport hydrique reste principalement concentré dans la Corn Belt. Les principaux États producteurs de blé d’hiver sont ...