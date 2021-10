Weather Market Les précipitations se font rares et les températures retombent

Marius Garrigue Terre-net Média

Les rares précipitations et de basses températures pourraient venir entraver la bonne avancée des semis d’hiver. Aux US, c’est à l’inverse des précipitations trop intenses qui risquent de ralentir les moissons de soja et de maïs.

Les pluies restent rares sur une large partie de l'Hexagone. (©PixaBay)Les conditions climatiques en France ne suscitent pour le moment que peu d’inquiétudes mais le manque de précipitations est à surveiller. Le début du mois d’octobre est en effet accompagné d’un climat particulièrement ensoleillé et les prévisions à sept jours ne présentent pas de précipitations notables. Le rafraîchissement des températures pourrait également venir entraver les semis d’hiver en cours. En Allemagne et au Royaume-Uni en revanche, les conditions restent favorables aux travaux. Bonnes conditions de semis aux USLe bassin mer Noire profite également d’un climat encore favorable à la bonne progression des semis de blé et de nouveaux apports hydriques sont anticipés ces prochains jours. La Volga ainsi que le Kazakhstan souffrent en revanche encore de déficit hydrique. Le climat américain est quant à lui caractérisé par des températures douces pour la saison et l’arrivée de nombreuses précipitations. Ces app... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

