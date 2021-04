Weather Market Les précipitations viennent à manquer en Europe de l’Ouest

Après le coup de froid de la semaine dernière, c’est désormais le manque de pluies qui pourrait entraver les potentiels de production en France. En Amérique du Nord également, les conditions hydriques sont surveillées.

Les cultures américaines et européennes manquent d'eau. (©PixaBay)Après le coup de froid de la semaine passée, la France retrouve désormais des températures un peu plus douces. Malgré quelques giboulées, le pays doit toutefois toujours faire face à un manque de précipitations sur une grande partie des cultures et les prévisions météo ne sont guère rassurantes. En Allemagne et au Royaume-Uni aussi, le climat sec perdure et apporte un risque notable sur les cultures.Du sec en Amérique du NordAux États-Unis également, les semis de printemps font face à un climat sec, notamment dans le Minnesota. Les blés d’hiver de l’Oklahoma et du Texas sont eux-aussi sous surveillance. La Corn Belt profite en revanche de conditions climatiques favorables à la bonne avancée des travaux de semis. Au Canada, la remontée des températures devrait aider aux emblavements, mais le manque de pluies est tout de même source d’inquiétudes, notamment dans le Manitoba.La Russie connaît à l’inverse des conditions touj...