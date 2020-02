Weather Market Les températures élevées créent un risque à moyen terme

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Le climat doux et humide en France assure pour le moment un bon développement des cultures mais un accident après tallage des blés pourrait être lourd de conséquences.

Les hautes températures profitent aux cultures d'hiver mais laissent planer un risque à moyen terme. (©PixaBay)Le climat français reste marqué depuis de nombreuses semaines par un apport hydrique constant et des températures anormalement élevées. Ces conditions profitent toutefois aux colzas après un automne particulièrement sec. Les céréales d’hiver sont en revanche sous surveillance et seraient particulièrement sensibles à une potentielle chute de températures à l’entrée du printemps.Bonnes pluies en mer NoireEn Ukraine et Roumanie, l’apport hydrique a été suffisant ces dernières semaines pour combler le déficit hydrique qui s’était creusé au cours des derniers mois. Les températures sont également douces dans la région et assurent pour le moment un bon développement des cultures d’hiver. Les semis de printemps ont par ailleurs débuté de manière précoce en Russie. Ici aussi le thermostat est toutefois sous étroite surveillance.En Amérique du Sud, peu de changement sont à noter. Le so...