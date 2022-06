Weather Market Les températures extrêmes persistent aux US

La baisse des températures et l’arrivée de pluies soulagent les cultures françaises, tandis qu’aux US le climat demeure extrêmement chaud.

Les températures sont rapidement montées la semaine passée en France, aggravant encore un peu plus les conditions de culture après un printemps particulièrement sec. Le thermostat est toutefois retombé ces derniers jours et devrait rester relativement doux sur la prochaine quinzaine. Des précipitations favorables aux cultures de printemps sont en outre anticipées cette semaine.

Un climat mitigé en mer Noire et aux US

En mer Noire également le thermostat ressort désormais plus favorable aux cultures. Un déficit hydrique s’est toutefois creusé en Ukraine, menaçant ainsi le bon développement du maïs et du tournesol. Les États-Unis sont quant à eux toujours soumis à des températures extrêmement élevées et les cartes météo annoncent encore des températures avoisinant les 40°C dans la moitié Sud du pays sur la fin du mois de juin. Les prévisions sont toutefois très changeantes et annoncent désormais quelques pluies à venir sur la semaine.

Des passages pluvieux sont aussi attendues au Canada sur la semaine à venir. Ces apports seront bénéfiques aux cultures de l’Alberta et d’une partie du Saskatchewan, mais risque d’aggraver encore un peu plus l’excès hydrique dans le Manitoba. Le Brésil devrait à l’inverse profiter d’un retour du sec pour accélérer la seconde récolte de maïs.

En Argentine, le climat sec continue au contraire d’entraver durement la bonne avancée des semis de blé d’hiver. L’Est de l’Australie est lui-aussi sous surveillance actuellement en raison d’un manque de précipitations.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net