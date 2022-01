Weather Market Les températures sont sous surveillance en France

Les cultures européennes restent exposées à un potentiel coup de froid tandis que la mer Noire profite d’une bonne couverture neigeuse. Des pluies bénéfiques sont attendues en Amérique du Sud.

Les températures hivernales arrivent en France. (©Pixabay)L’Europe de l’Ouest entame l’année sur une bonne alternance de pluies et d’épisodes un peu plus secs. Les récents apports ont notamment permis de maintenir une bonne réserve hydrique en France et en Allemagne. Les préoccupations sont davantage côté thermostat avec des couvertures neigeuses encore absentes et des reprises végétatives précoces après les températures douces des dernières semaines. Le climat risque d’ailleurs de se rafraîchir rapidement ces prochains jours.La mer Noire profite en revanche d’un manteau neigeux protecteur et aborde désormais la seconde partie de l’hiver dans d’excellentes conditions. Seul le sud de la Russe demeure encore exposé, mais les températures sont pour le moment douces dans la région. Le coup de froid semble également être passé dans le Midwest américain. Les températures sont en effet remontées ces derniers jours. Les précipitations demeurent toutefois absentes dans les principaux États prod...