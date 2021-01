Weather Market Les températures tombent rapidement en Ukraine

Les conditions météo s’améliorent dans l’hémisphère Nord bien que la vague de froid en mer Noire soit sous surveillance. En Amérique du Sud en revanche, le sec touche encore les zones productrices de maïs.

Une partie des cultures françaises profitent d'un couvert neigeux. (©PixaBay)Les conditions restent très bonnes en France. Une couverture neigeuse rassurante est en effet venue couvrir une bonne partie des cultures et écarte ainsi les potentiels risques liés à une chute des températures. L’Allemagne a également connu une amélioration ces derniers jours avec de belles précipitations qui ont balayé le pays.Attention à la vague de froid en UkraineLe sud de la Russie et la Volga ont aussi reçu de bonnes pluies. Le déficit hydrique est certes toujours présent, mais il est désormais bien moins marqué, tandis que dans l’État fédéral Central, les sols présentent désormais d’excellentes conditions. Une couverture neigeuse protège en outre une bonne partie des cultures. En Ukraine en revanche, une partie des blés d’hiver serait encore à découvert et la vague de froid qui s’abat sur le pays n’est pas pour rassurer.Aux États-Unis, l’état de sécheresse qui inquiétait les producteurs en fin d’année ...