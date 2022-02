Weather Market Les vagues de froid menacent les cultures US

Le retour des pluies se fait attendre en Europe de l’Ouest tandis que les cultures américaines restent exposées aux vagues de froid.

Les températures se radoucissent en Europe de l'Ouest. (©PixaBay)Le climat commence à susciter quelques inquiétudes en ce début de mois de février. Un petit déficit hydrique se creuse en effet progressivement dans l’Hexagone ainsi qu’au Royaume-Uni et en Espagne. Les cartes météos n’annoncent aucun apport notable à court terme. Côté températures, la moitié Sud de la France a subi de nouveaux épisodes de froid la semaine passée avec des cultures d’hiver particulièrement exposées au gel. Le thermostat devrait toutefois désormais être plus doux.Les US continuent à l’inverse de subir des vagues de froid inquiétantes et les températures risquent à nouveau de chuter ces prochains jours dans le Kansas et l’Oklahoma. Des précipitations neigeuses sont certes venues toucher la partie Ouest de ces États, mais la couverture est d’ores et déjà résorbée, laissant ainsi les blés d’hiver entièrement exposés. Le manque d’eau reste par ailleurs notable dans l’ensemble du Midwest, bien que des pluies app...