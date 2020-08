Weather Market Une nouvelle vague de chaleur s'installe en France

Marius Garrigue Terre-net Média

La vague de chaleur et le manque d’eau pourraient dégrader les maïs et retarder les semis de colza en France. Les conditions climatiques aux US et en Argentine se sont à l’inverse nettement améliorées.

La vague de chaleur française apporte un risque sur les maïs en manque d'eau (©PixaBay)La France s'apprête à faire face à une nouvelle vague de chaleur tandis que les conditions hydriques restent très sèches. Les cultures de maïs non-irrigués risquent ainsi de perdre en potentiel au cours des deux prochaines semaines, tandis que les semis de colza pourraient cette année encore être retardés significativement. Les dernières cartes météos affichent toutefois des précipitations rassurantes à partir de la mi-août.Une bonne partie de la Russie et de l'Ukraine pourrait également recevoir de bonnes pluies. Ces dernières seront certes trop tardives pour rétablir le potentiel des blés de printemps russes, mais les maïs ukrainiens pourraient profiter pleinement de cet apport hydrique. Les États-Unis ont quant à eux retrouvé un climat idéal avec des pluies éparses et régulières sur l'ensemble de la Corn Belt et des températures très douces pour la saison.L'Argentine reçoit enfin des passages pluv...

