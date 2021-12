Weather Market Un coup de froid est attendu en Europe de l’Ouest

• Marius Garrigue Terre-net Média

Le risque de gel s’accentue en Europe et en mer Noire. Les blés d’hiver US et les cultures du Sud du Brésil souffrent de leur côté du manque de précipitations.

L'hiver s'installe en Europe de l'Ouest. (©PixaBay)La météo européenne reste dans un cycle d'alternance encourageant avec un retour du sec qui devrait perdurer à moyen terme après les précipitations bénéfiques qui ont rythmé la première moitié du mois de décembre. La baisse du thermostat devrait en revanche marquer une accélération. Les températures sont en effet attendues sous les 0 °C à court terme.Vague de froid en RussieTardive pour la région, l'arrivée de l'hiver intervient également en mer Noire. Une vague de froid devrait d'ailleurs survenir fin décembre sur l'ensemble du pays avec un thermostat attendu sous les - 10 °C et des couvertures neigeuses encore absentes. Le risque de gel sera à surveiller tout particulièrement en cette fin d'année. Les réserves hydriques sont toutefois bonnes, notamment en Ukraine où les déficits ont été comblés ces deux dernières semaines.Aux US en revanche, les blés d'hiver du Midwest continuent de souffrir du manque d'eau.

