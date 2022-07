Weather Market Un nouvel épisode caniculaire est anticipé en France

Le climat s’améliore en France mais une poussée caniculaire est anticipée à quinze jours. Les hautes températures aux US sont également observées de près.

Le retour de hautes températures pourrait menacer les cultures de maïs. (©PixaBay)La météo hexagonale s’est nettement améliorée depuis le début de l’été avec un climat plus frais et des apports hydriques conséquents favorables aux cultures d’hiver et de printemps, et ce malgré des dégâts encore rapportés dans certaines parcelles à la suite d’épisodes orageux. Les prévisions à sept jours anticipent en outre un temps plus sec qui devrait permettre une nouvelle accélération de travaux de moissons déjà précoces. Le thermostat risque en revanche de monter rapidement lors de la seconde quinzaine de juillet, ce qui apporterait un risque notable sur les cultures de maïs et de tournesol.Températures élevées sur la Corn BeltAux US également, les températures demeurent très élevées, notamment dans la Sud de la Corn Belt où des maximales sont enregistrés à plus de 40 °C ! Les prévisions à quinze jours n’anticipent pas de rafraîchissement notable et la résistance des cultures de maïs et de soja son...