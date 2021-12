Weather Market Une vague de froid menace les cultures russes

L’Europe de l’Ouest profite de bonnes conditions climatiques, tandis que le froid menace les cultures russes. Les blés US et le soja sud-américain souffrent quant à eux du manque d’eau.

Les températures descendent rapidement en mer Noire. (©Pixabay)L’Europe de l’Ouest aborde désormais l’hiver dans des conditions climatiques très peu préoccupantes. Les températures descendent certes actuellement sous les 0° C dans la moitié Sud de la France, mais le thermostat devrait finalement remonter pour la fin d’année, tandis que les conditions hydriques demeurent favorables aux cultures. Les prochains jours devraient en outre s'accompagner d’un retour de pluies mesurées, notamment propices à une amélioration des conditions outre-Rhin.Vague de froid en mer NoireEn Russie et en Ukraine en revanche la vague de froid reste menaçante et approche désormais des principales zones de production du pays. L’absence de couverture neigeuse, des cultures encore peu préparées au froid et l’absence de précipitations notables annoncées sur les radars sont par ailleurs peu rassurantes. Les craintes restent cependant limitées pour le moment : les températures devraient en effet s’adoucir au cours ...