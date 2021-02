Weather Market Vague de froid sur l’hémisphère Nord

La chute des températures pourrait avoir causé des dégâts sur les cultures américaines. En Amérique du Sud les conditions s'améliorent, mais les prévisions météos sont peu rassurantes.

Une vague de froid s'abat sur les cultures américaines. (©PixaBay) Le mois de février est marqué pour le moment par une chute des températures dans l’ensemble de l’hémisphère Nord. En France, le coup de froid a toutefois été accompagné le plus souvent de précipitations neigeuses ce qui a grandement limité les risques sur les cultures d’hiver. Des dégâts pourraient toutefois avoir été causés sur les cultures de printemps semés précocement.Inquiétudes aux USLes US suscitent quant à eux le plus d’inquiétudes avec des températures descendant sous les -20 °C dans les principaux États producteurs de blé d’hiver. Mais là également, les couvertures neigeuses se sont étendues et épaissis ces derniers jours. Une partie des cultures dans le Kansas et l’Oklahoma pourrait toutefois avoir été partiellement à découvert et les retours du terrain seront ainsi à suivre avec attention à la sortie de l’hiver.Le Sud de la Russie reste également sous haute surveillance une couverture neigeuse qui a encore d...