Plusieurs officiels ukrainiens sont pessimistes quant à la reconduction de l’accord sur le corridor en Mer noire pour l’export des productions agricoles ukrainiennes. À l’instar d’Olha Trofimtseva, ambassadrice du ministère ukrainien des Affaires étrangères et coordinatrice du conseil des exportateurs et des investisseurs.

Mercredi 21 juin au soir, sur l’application de messagerie Telegram, la diplomate s’est déclarée « à 99,9 % convaincue » que la Russie quittera l’accord au mois de juillet, d’une part en raison de la réélection du président Erdogan en Turquie et d’autre part parce que Moscou n’aura bientôt plus besoin des ports ukrainiens pour exporter de l’ammoniac.

L’initiative céréalière de la Mer noire avait été signée le 22 juillet 2022 à Istanbul par la Russie, l’Ukraine, les Nations unies et la Turquie pour exporter de façon sécurisée des céréales et oléagineux ukrainiens malgré le conflit, depuis les ports d’Odessa, Pivdenny et Tchornomorsk. La Russie avait alors obtenu la garantie de pouvoir poursuivre ses exports d’engrais et de produits agricoles.

À ce jour, 32,3 Mt de produits agricoles ukrainiens ont été exportés par le corridor céréalier en Mer noire, dont 16,6 Mt de maïs, 8,8 Mt de blé et 1,8 Mt de tourteau de tournesol. Le site dédié à l’initiative répertorie les volumes exportés et leurs destinations.



L’accord a été renouvelé le 17 novembre pour quatre mois, puis le 18 mars pour deux mois, et le 17 mai à nouveau pour deux mois. Mais la Russie menace régulièrement d’en sortir, réclamant entre autres la facilitation de ses exportations de grains et d’engrais et la reprise du fonctionnement du pipeline reliant la ville russe Togliatti à Odessa pour les livraisons d’ammoniac.

Avant-guerre, ce pipeline permettait à la Russie d’exporter annuellement plus de 2,5 Mt d’ammoniac, élément essentiel à la fabrication des engrais azotés. Il était à l’arrêt depuis février 2022 et a été partiellement détruit le 5 juin 2023.

Début juin, l’Onu s’inquiétait du ralentissement des exportations via le corridor. Ralentissement imputé à la Russie, qui a réduit les inspections de navires et décidé de limiter les enregistrements tant que les exportations d’ammoniac ne reprenaient pas. 1,3 Mt de céréales ukrainiennes ont été exportées en mai par la Mer noire, soit moins de la moitié qu’en avril.



Mais le PDG d’Uralchem, producteur russe d’ammoniac, a déclaré récemment que la construction d’un terminal d’exportation d’ammoniac s’achevait dans la péninsule de Taman (Russie) et pourrait remplacer le pipeline Togliotti-Odessa, rapporte Olha Trofimtseva.

Si la Russie se retire de l’accord, Kiev a néanmoins « un plan B » pour exporter ses grains, expliquait le ministre ukrainien de l’agriculture à l’agence Reuters au début du mois. Il évoquait notamment un fonds spécial de 547 millions de dollars créé par le gouvernement pour fournir aux transporteurs des garanties d’assurance et faire perdurer les expéditions via la Mer noire, avec le soutien de l’armée de l’air.

