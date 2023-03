Les US profitent désormais de conditions favorables

|

Les blés d’hiver américain ont subi une période de semis et une première moitié d’hiver compliqué avec un manque de précipitations critiques et de nombreuses vagues de froid polaire qui ont participé à une forte dégradation des cultures en place. Le blé HRW du Midwest a toutefois pu profiter de pluies très favorables durant le mois de février et les cartes météos pour les prochaines semaines s’annoncent encourageantes. Ces précipitations se sont en outre élargies aux États producteurs de blé de printemps, dont la fenêtre de semis débutera prochainement. Les températures demeurent toutefois très froides dans la moitié Nord des US ce qui pourrait retarder les premiers chantiers.