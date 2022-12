Publi-information Fertilisation

N’oubliez pas de peser la biomasse de vos colzas avant l’hiver |

Même si les prix de l’azote connaissent des baisses brutales ces dernières semaines, ils côtoient toujours des niveaux élevés. Dans un contexte qui reste incertain, il est plus que raisonnable de pouvoir apporter la plus juste dose d’engrais au colza au printemps. Pour cela, vous aurez besoin de la mesure de la biomasse aérienne de vos colzas en entrée et sortie d'hiver. De nombreuses parcelles vont prochainement atteindre le stade 10 feuilles. Certaines y sont déjà, voire au-delà. C’est le moment de mesurer la biomasse aérienne de l’entrée d’hiver, surtout dans les zones où le gel hivernal est fréquent.

Colza en entrée d'hiver (©Corteva)