L'info marché du jour Météo extrême : la production encore revue à la baisse au Brésil

L'hiver brésilien s'accompagne cette année d'épisodes météorologiques extrêmes, qui entament le potentiel de production agricole du pays.

Le climat se détraque au Brésil aussi. En plus des sécheresses d’été de plus en plus fortes cette dernière décennie dans les grandes régions agricoles du pays, le Sudeste traverse cette année un hiver tropical particulièrement rude, avec de grandes vagues d’air polaires plus fréquentes et froides qu’habituellement.

Snow falling tonight in 13 cities in Brazil, crazy weather pic.twitter.com/cQXlIZrXmD — Marcelo Teixeira (@tx_marcelo) July 29, 2021

???? AVISO DE FRIO | Nova massa de ar polar chega ao Brasil nesta semana. https://t.co/6cdvDg2olE — MetSul.com (@metsul) August 8, 2021

La production agricole souffre de la situation, et vient de subir une nouvelle estimation à la baisse. Après le cabinet AgRural il y a quelques jours, c'était hier au tour du ministère brésilien de l'agriculture de réduire ses prévisions à 86,7 millions de tonnes (Mt) pour la récolte nationale 2021, soit 6,7 Mt de moins que sa dernière estimation et "une chute de 16 Mt par rapport à l’an dernier !", rapporte Marius Garrigue sur Terre-net. Sur le terrain et sur Twitter, on évoque des chiffres encore plus bas, qui pourraient approcher les 80 Mt.

On Aug 10, CONAB cut their #Brazil #corn crop estimate from 93.385 mmt to 86.650 mmt.

..

BUT, realistically it should hover around 80 mmt.

Frost spells in July and August were too damaging for the crop. pic.twitter.com/Gm3sYvlUul — Asim Anand (@AsimAnand25) August 11, 2021

Les perspectives d'exportation de maïs au départ du Brésil sont en conséquence revues à la baisse avant l'arrivée des nouvelles moissons de l'hémisphère Nord, ce qui contribue à la fermeté des cours.

