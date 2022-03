USDA Aux États-Unis, le soja préféré au maïs avec la flambée des prix des engrais

Les surfaces agricoles consacrées au soja devraient faire un bond cette année, au détriment du maïs, selon les prévisions publiées jeudi par le ministère américain de l'agriculture (USDA), une réorientation sur fond de flambée des cours des engrais.

L'USDA table sur une augmentation de 1,52 million d'hectares des surfaces dédiées au soja, soit 4,3 % de plus qu'en 2021 et 9,3 % au-dessus du total pour 2020. Dans le même temps, le ministère anticipe une réduction à peu près équivalente, soit 1,56 million d'hectares, des cultures consacrées au maïs, soit 4,2 % de moins que l'an dernier.

Le maïs est généralement semé aux États-Unis en avril et mai, tandis que le soja est lui planté un peu plus tard, en mai et juin.

« Le fait que le chiffre soit si bas pour le maïs a surpris beaucoup de gens », a réagi Alan Brugler, de Brugler Marketing and Management. « C'est très probablement une réponse aux engrais. » Les prix des engrais se situent actuellement à des niveaux historiques. Aux États-Unis, le prix au comptant des granulés d'urée, l'un des engrais azotés utilisés en agriculture, a notamment pris 70 % depuis début mars.

Or le soja requiert, en moyenne, des quantités d'engrais bien moindres que le maïs, le rapport étant de un à quatre environ.

Si les chiffres se confirmaient, les surfaces dédiées au soja dépasseraient celles utilisées pour le maïs pour la troisième fois seulement dans l'histoire des États-Unis, après 2018 et 1983.

Alan Brugler souligne que l'enquête de l'USDA a été réalisée durant les premiers jours de mars et que, depuis, le prix du maïs a sensiblement accéléré. « Donc peut-être que le ratio s'est redressé depuis en faveur du maïs. » Les chiffres définitifs de semis, qui seront connus en juin, pourraient faire apparaître « une grande différence » avec ceux de mars, a abondé Virginia McGathey, présidente de McGathey Commodities.

Les cours ont réagi à la publication et le boisseau de maïs (environ 25 kg) a pris 1,45 % jeudi, pour finir à 7,4875 dollars, tandis que le soja s'est replié de 2,74 % à 16,1825 le boisseau (environ 27 kg), les deux pour livraison en mai.

L'USDA prévoit une augmentation de 1 % des surfaces consacrées au blé, mais s'attend à un maintien quasi-inchangé de l'ensemble des terres cultivées aux États-Unis (+ 0,06 %).

