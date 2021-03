Chicago Blé en repli, soja et maïs en hausse avant le rapport Wasde

Les cours du soja et du maïs ont continué de progresser lundi à Chicago tandis que le blé a reculé dans l'attente d'un rapport américain sur les estimations mondiales d'offre et de demande de produits agricoles (Wasde).

Les investisseurs « prennent leurs positions » avant la publication du rapport Wasde mardi, où des prévisions positives d'exportations américaines pourraient être favorables aux cours, a noté Dax Wedemeyer d'US Commodities.

Le cours du principal contrat de soja était soutenu également par le sentiment que le rapport indiquerait une baisse des stocks américains, soulignaient les analystes de CHS. Des prévisions météorologiques de sécheresse en Argentine ont par ailleurs aidé le cours du maïs. Le blé, en hausse en matinée, a inversé la tendance en séance, avec la nouvelle d'un temps plus humide favorable aux cultures dans les Grandes Plaines américaines.

La hausse du billet vert, au plus haut depuis trois mois, « pourrait avoir un impact sur les cours à un certain moment : un dollar plus fort rend les exportations plus chères », a souligné Dax Wedemeyer. « Cela pourrait devenir un élément négatif à l'avenir, s'il continue à progresser », a prévenu le courtier.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,4650 contre 6,5300 dollars vendredi, en baisse de 0,99 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4700 dollars contre 5,4550 dollars, en hausse de 0,27 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,3375 dollars contre 14,3000 dollars à la dernière clôture, s'appréciant de 0,33 %.

