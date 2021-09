Euronext Blé et maïs dans le vert, envolée des coûts de l'énergie

Dans un contexte inflationniste, le cabinet Agritel relève que cette augmentation des coûts de l'énergie « n'est pas sans conséquences sur les engrais, avec une pénurie qui s'installe laissant craindre des difficultés d'approvisionnement pour la future récolte, voire des changements dans les assolements au profit de cultures moins gourmandes en azote ».

Le cabinet Inter-Courtage souligne la décision de la Chine d'interdire les exportations de phosphates jusqu'à juin 2022 : la Chine représente 30 % du commerce mondial du phosphate.

La Commission européenne affiche des exportations de blé pour l'UE à 6,95 millions de tonnes au 26 septembre contre 5 millions l'an passé à date, relève le cabinet.

From the beginning of the season until September 19, #Romania exported 2.3 MMT of #Wheat, being one of the most competitive origins in the European Union. #WheatPrices #CerealeExport #PretulGraului #GrainTrade #MarketVolatility #MarketAnalysis #AgriBusiness pic.twitter.com/Imz8n3u24W