Euronext Blé et maïs, en baisse, corrigent les hausses des derniers jours

• AFP

Le blé comme le maïs étaient en nette baisse, mercredi à la mi-journée, poursuivant un mouvement de prise de profits entamé la veille, à la suite de Chicago.

Prenant appui sur les nouvelles météorologiques en provenance d'Argentine et du Brésil, où les inquiétudes se sont apaisées quant au risque de sécheresse, les fonds d'investissement ont opéré un net mouvement de ventes à Chicago.

Ils ont ainsi vendu en net (solde des achats et des ventes) « 25 000 lots de maïs, 20 000 lots de soja et 2 500 lots de blé », a indiqué à l'AFP Michel Portier, directeur général du cabinet Agritel.

« On est plus sur une correction technique et des prises de profits de la part des fonds » que sur des changements de fondamentaux, a-t-il ajouté, soulignant que « le marché, quand il monte de 15 euros, a le droit de marquer des pauses ».

Ce recul pourrait toutefois durer, selon lui, dans les jours à venir, même s'il a tenu à rester prudent, rappelant que le marché était très volatile.

Lors de la séance de mardi, les céréales ont en effet amorcé la journée en très forte hausse, avant d'effacer en fin de journée leurs gains de la matinée.

M. Portier, également agriculteur dans l'Oise, a aussi souligné les « niveaux de prix intéressants » pour la prochaine récolte, autour de 200 euros, alors que les conditions de culture sont à ce stade excellentes dans la plupart des grands pays producteurs, notamment en Europe et en France.

Peu après 13h30 (12h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 2,75 euros sur l'échéance de mars à 233 euros, et de 2,75 euros sur l'échéance de mai à 228 euros, pour environ 33 000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, reculait de 3,25 euros, tant sur l'échéance de mars à 213,25 euros, que sur celle de juin à 210,50 euros, pour environ 1 600 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net