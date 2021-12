Euronext Blé et maïs en repli dans un marché incertain

Le cours du blé se contractait de nouveau, après un rebond en fin de séance lundi « à la faveur d'une bonne demande à l'international et d'origines françaises compétitives », a noté le cabinet Agritel. « Après l'Algérie dont l'appel d'offres se termine ce soir, la Turquie et la Jordanie sont aux achats pour respectivement 320 000 et 120 000 tonnes de blé meunier », relève le cabinet.

Après l'assouplissement de son cahier des charges, « l'Algérie ouvre une nouvelle fois la porte aux origines russes », souligne-t-il.

En Russie, le Rosselkhoznadzor, service fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire, annonce qu'il a obtenu des autorités sanitaires chinoises l'autorisation d'exporter des grains de toutes les régions russes, relève le cabinet Inter-Courtage, rappelant que depuis fin 2017, la Chine autorise l'importation de grains russes de plusieurs régions limitrophes (Sibérie et Grand Est).

?? COCERAL releases 1st #CropForecast for the new year, 2022.



The total #GrainCrop in the EU27+UK is seen at 304.5 m t.



This would be slightly ?? from the 307.6m t harvested in 2021.



Read more ?? https://t.co/YZq8orTYq8 pic.twitter.com/N8sw7et9po